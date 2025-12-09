「ラムネ＜メロンソーダ＆シャリ玉＞」森永製菓は、「森永ラムネ」ブランドから「ラムネ＜メロンソーダ＆シャリ玉＞」「ラムネハイチュウ」「超大粒ラムネ＜グレープ＆レモン＞」を12月9日から発売する。「森永ラムネ」は、おやつだけでなく仕事や勉強で集中したい時・リフレッシュしたい時等、幅広いシーンで楽しまれており、「集中したい時」が多い受験生にも愛用されている。受験勉強の佳境を迎えるこの時期に、「森永ラムネ」