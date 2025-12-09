気象庁は今回の地震について「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。2022年の運用開始後、初めてです。【映像】市民らの様子これは、日本海溝・千島海溝付近でマグニチュード7.0以上の地震が起きた場合、その後に起きる可能性がある大きな地震への警戒を呼びかけるものです。内閣府は、北海道から千葉県にかけての182の市町村を、防災の対応をとるべき地域としています。対象地域に住む人は、大きな地震や津波