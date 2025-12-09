【ユーハイムバレンタイン】 12月22日 先行予約開始予定 1月7日以降 順次配送予定 価格：648円～ ユーハイムは、ポケモンから着想した商品「ユーハイム（ポケモン）」を2026年バレンタイン時期に発売する。オンラインショップにて12月22日12時より先行予約開始で、2026年1月7日以降順次発送予定。店舗では1月上旬より順次取り扱いを開始する。