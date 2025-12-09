Image: Amazon これなら安心できそう！子どもを寝かせてからお風呂を…家事を…仕事を…。でも、布団から這い出てないかな？ 変な方向に寝返り打ってないかな？ と、気になっちゃって、そわそわしちゃう。赤ちゃん居る家庭あるある、僕も経験していました。そのときはスマホのビデオ通話でつないで、なんとか見守れるようにしていたのですが、スマホのカメラは暗く、画角も狭くて、あまり役