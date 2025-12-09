オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した新人グループALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、正式デビューを前にリアリティ番組を公開する。【画像】ALPHA DRIVE ONE、宿舎でのリアルな日常Mnet Plusは、ALPHA DRIVE ONEのデビュー前の旅路を盛り込んだオリジナルリアリティ『ALPHA DRIVE ONE Let’s Go』を、来る12月23日に初公開する。毎週火曜日20時にMnet Plusで最初に公開され、水曜日20時にはMnetでも順次放