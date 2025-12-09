【12リアルフィギュア コレクション No.45 “バニーコスプレ”】 2026年2月4日 発売予定 価格：5,500円 ハセガワは、2026年2月4日に発売予定の1/12スケールレジンキット「12リアルフィギュア コレクション No.45 “バニーコスプレ”」の完成見本を公開した。 本製品はもこもこ素材のバニーコスプレ衣装をまとった女性を立体化したレジン製フィギュア。