【黒猫（五更瑠璃） 白猫Ver.】 受注期間：12月9日～2026年2月4日 2026年9月 発売予定 価格 通常版：19,800円 ぬいぐるみセット：23,100円 海外のホビーメーカー「Solarain」は、フィギュア「黒猫（五更瑠璃） 白猫Ver.」を2026年9月に発売する。価格は通常版が19,800円、ぬいぐるみセットが23,100円。 本製品は、アニ