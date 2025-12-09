松永久秀（竹中直人） 大河ドラマ「豊臣兄弟！」（2026年1月4日放送開始）の第５弾キャストが解禁。竹中直人、大倉孝二、宮川一朗太、森口瑤子、菅原大吉、諏訪太朗、水橋研二、池田鉄洋、白洲迅、金井浩人の10人が発表された。仲野太賀主演、天下人の弟・豊臣秀長を主人公に描く、来年1月4日放送開始の大河ドラマ「豊臣兄弟！」。今回は、豊臣兄弟と共に戦国の荒波をわたってゆく武将やその家族たちを、2日連続で