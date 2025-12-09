お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（48）が9日、自身のXを更新。MCを務める日本テレビ系『DayDay.』（月〜金前9：00）を体調不良で欠席していることを謝罪した。【写真】子育て世帯、寄り添い合いラブラブ！微笑ましい山ちゃん＆蒼井優山里は「みなさま、この度は申し訳ございません」と伝え「体調不良で、少しばかりお休みさせていただいてます。また戻った際にはどうぞよろしくお願いします」とメッセージしてい