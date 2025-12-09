Number_iの岸優太さんがインスタグラムを更新。広島公演の終了を報告し、舞台裏の様子をユーモラスに表現した動画を投稿しました。 【写真を見る】【 Number_i ・岸優太 】ライブツアー広島公演の終わりに感謝の動画を投稿「制作費0円神動画」で魅せた最高の笑顔に反響続々岸さんが投稿したのは、「Hard Life in 広島」と題された約20秒の動画。岸さんは、「制作費0円神動画投下します！！！！！！！！！！！！！！！！