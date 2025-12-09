京都市東山区の大谷高は9日までに、研修旅行でインドネシア・バリ島を訪問していた複数の生徒が、現地の店舗で窃盗行為をしていたのを確認したと明らかにした。乾文雄校長名で「被害に遭われた店舗の皆さま、現地コミュニティーの皆さまに多大なるご迷惑をかけた」などとする謝罪文をホームページに掲載した。同校によると、研修旅行は11月末〜12月上旬に実施。生徒への聞き取りなどから万引行為を確認したという。インター