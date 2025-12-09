【ワシントン＝中根圭一】英科学誌ネイチャーは８日、科学分野で注目を集めた「今年の１０人」に、中国発の生成ＡＩ（人工知能）を開発した新興企業ディープシーク創業者梁文鋒（リャンウェンフォン）氏らを選んだ。梁氏は、低コストで、米国勢に匹敵する性能の生成ＡＩの開発に成功した。ディープシークのＡＩを巡っては、サーバーが中国に設置されているため個人情報を含むデータが中国当局に渡るリスクが指摘されているが、