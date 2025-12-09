女優でモデルの井桁弘恵（28）が9日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。期間限定で衝撃的なイメージチェンジをしていた金髪ヘアに別れを告げた。ストーリーズで金髪のバックショットを添え、「さよなら金髪、またいつか短い期間でたくさん撮っていただけてよかったです。ありがとうございます」と感謝の気持ちを記した。この1週間で、金髪の写真や動画を何度も投稿。インスタグラムではイルミネーションの前で真