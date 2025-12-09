サッカーJ2リーグ藤枝MYFCの来季の監督について、元日本代表の槙野智章さんの就任の可能性が浮上していることがわかりました。 サッカーJ2リーグ藤枝MYFCの来季の監督に就任する可能性が浮上した槙野智章さんは、広島県出身でサンフレッチェ広島や浦和レッズ、ドイツのケルンなどに在籍し、日本代表としてロシアワールドカップに出場しました。 引退後は解説者としても活動しながら、Jリー