自転車の事故防止につなげようと、静岡県は12月9日、関係機関と連携してヘルメットの着用を呼びかける街頭キャンペーンを静岡県沼津市で行いました。 【写真を見る】「自分の命を守って」自転車乗車時のヘルメット着用呼びかけ 着用率9.9%にとどまる＝静岡・沼津市 ヘルメットの着用については、2023年4月1日に努力義務化となりましたが、県内のヘルメット着用率は9.9%にとどまっていて、若い世代を中心に浸透していないの