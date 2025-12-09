アクシネットジャパンインクから、今季の国内男女ツアーの【ボール使用率】の総括レポート。「タイトリストは国内男子ツアー全試合でゴルフボール使用率No.1を達成し、史上最高勝率（64％）を記録しました。女子ツアーにおいても、公式な使用率調査（ダレル・サーベイ社）が入ったすべての競技で使用率No.1を獲得。その絶大な信頼を背景に年間13勝に貢献しています」と、同社広報。【画像】今年からボールをタイトリスト製に替えた