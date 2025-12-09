＜JLPGA新人戦 加賀電子カップ事前情報◇9日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6525ヤード・パー72＞新人NO.1の称号をかけた戦いが今年も開幕する。10日（水）から3日間の日程で行われる新人戦に98期生20人が集結し、頂点を争う。【写真】現役JK・伊藤愛華が制服でニッコリ9日には初日の組み合わせが発表された。グループはプロテストの順位に基づくため、トップ通過の18歳・伊藤愛華、ジ・ユアイ（中国）、藤本愛菜の3人が