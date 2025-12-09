米ハードロックバンド、ＫＩＳＳの創設メンバーでギタリストのエース・フレーリーさん（享年７４）の死について、バンドのフロントマン、ジーン・シモンズ（７６）は「誤った判断」によるものだと主張した。米紙ワシントン・ポストが先日、報じた。シモンズはエースさんがニュージャージー州モリスタウンの自宅スタジオの階段から転落し、脳出血で数日後の１０月１６日に７４歳で亡くなった原因は、薬物乱用によるものだと非難