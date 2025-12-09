メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の造り酒屋で、新酒の出来上がりを祝い軒下につるされた杉玉を掛け替える作業が行われました。 作業が行われたのは、高山市の舩坂酒造店です。 新酒の出来上がりを祝い、軒下につるされている杉玉を、古いものから新しいものへと掛け替えます。 蔵人たちの手によって軒下に重さ70kgの新しい杉玉が掛けられ、伝統の祝い唄「めでた」が歌われました。 猛暑の影響で米が硬く、