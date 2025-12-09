イノベーションホールディングスは持株会社で、傘下に不動産オーナーから賃借した物件を店舗出店者に転貸する店舗転貸借事業を手掛けるテンポイノベーションのほか、アセットイノベーション（不動産売買事業）、セーフティーイノベーション（家賃保証事業）と３つの子会社を持つ。主力事業である店舗転貸借事業を中心にすべての事業が好調で、１１月には２０２６年３月期業績予想を上方修正した。同社の現状と今後について原