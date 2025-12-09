ＮＨＫ次期会長に井上樹彦（たつひこ）副会長（６８）の就任が決まった。内部昇格は１８年ぶりで、業務に精通したプロパー人材の起用は、ＮＨＫの悲願だった。物価高やテレビ離れの影響で契約総数の減少が止まらず、契約者の不払いも増加の一途をたどる。公共放送を取り巻く環境はこれまでになく厳しく、井上氏は厳しいかじ取りを迫られる。（文化部旗本浩二）不人気ポスト１８年ぶりの内部出身の新会長、その誕生は難産だっ