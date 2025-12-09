西武でもプレーしたアルバート・アブレイユ投手（30）が広島と契約する見通しと8日（日本時間9日）、米スポーツ専門局「ESPN」のエンリケ・ロハス記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。ただ、その後にニューヨーク・ポスト紙の看板記者ジョン・ヘイマン氏は中日と契約と投稿した。ロハス記者は「アルバート・アブレイユが、日本の広島との1年契約を間もなく締結する見込み。元ヤンキース、レンジャーズ、ロイヤルズの投手で