アールケイエンタープライズは12月25日まで、同社の運営する「ロデオドライブ横浜関内店」（神奈川県横浜市）において、毎年恒例となったクリスマスディスプレーを今年も展開している。●地域に根差した季節の風物詩として定着しつつあるロデオドライブ横浜関内店のクリスマスディスプレーは、2023年にスタートして2025年で3年目を迎える。地域に根差した季節の風物詩として定着しつつあり、街のシンボルとしての存在感を増し