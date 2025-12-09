お笑いタレントのやす子が８日深夜にＸで発信した地震に対する呼びかけが注目を集めている。８日夜、１１時１５分ごろに青森県東方沖で震度６強の地震が発生。この直後、やす子は身を守るために必要なことを投稿した。やす子は「地震大丈夫ですか！？余震があるかもしれません！！」と呼びかけた上で「お風呂の水は抜かない！！寝る場合枕元やすぐそばに靴を置いてください！！ガス臭くなってきたり、壁に亀裂が入って