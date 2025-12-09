れいわ新選組の代表選で再選した山本太郎代表が９日、国会内で会見した。８日投開票された代表選で山本氏は１回目の投票で過半数を獲得し、代表に選出された。３期目の任期は来年１月１日から３年間で、新役員人事に関しては「来年、国会が動き出す前ぐらいにおそらく発表させていただく」と話した。党勢拡大が鈍化しているとの指摘に対し、山本氏は２０１９年参院選の比例得票数約２２８万票から２５年参院選では３８７万票