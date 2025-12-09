【幻想水滸伝 I&II HDリマスター for Nintendo Switch 2 門の紋章戦争 / デュナン統一戦争】 セール期間：12月11日まで 特別価格：3,850円 Nintendo Switch 2用RPG「幻想水滸伝 I&II HDリマスター for Nintendo Switch 2 門の紋章戦争 / デュナン統一戦争」のセールが12月11日まで実施されている。特別価格は3,850円。 本作はコナミデジタルエ