円谷プロダクションは、新テレビ番組『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』を2026年1月24日から毎週土曜あさ9:00〜 テレ東系列にて放送開始する。○『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』(2026)とは『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』は、最新作『ウルトラマンオメガ』まで続く特撮シリーズ「ニュージェネレーションウルトラマン」から厳選した数々のエピソードを、新たなストーリー展開で