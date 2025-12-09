大阪・関西万博会場のシンボルだった「大屋根リング」の解体をめぐり、実業家らがSNSで議論を交わしている。「前の大阪万博で太陽の塔を壊すようなもの」大屋根リングは、国産のスギとヒノキ、外国産のオウシュウアカマツを用いて日本の神社仏閣などの建築に使用されてきた伝統的な「貫接合」に、現代の工法を加えて建築されたもの。「多様でありながら、ひとつ」という会場デザインの理念を表す万博会場のシンボルだった。「世界