Ｊリーグは９日、今季のＪ１リーグの各賞を発表した。最優秀選手賞（ＭＶＰ）、ベストイレブン、最優秀ゴール賞は１１日に行われるＪリーグアウォーズ当日の発表となる。＊＊＊「ベストヤングプレーヤー賞」には、１９歳のＭＦ佐藤龍之介（岡山）が選出された。ＦＣ東京から岡山に期限付き移籍した今季は、２８試合に出場して６得点をマーク。ウィングバックでの起用にも適応し、日本代表にも選出されるなど飛躍の１