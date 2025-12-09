これまで市場にあまり出回らなかった「珍しい魚」への注目が高まっている。埼玉・蕨市のすし店では、豊洲市場で手に入りにくい魚を独自に仕入れて提供。また、福島や三重の小・中学校では、食育の一環として地元で獲れた珍しい魚を給食で提供するなど、積極的に使う取り組みは広がりを見せている。処理が難しい魚を仕入れて提供するすし店新鮮なネタがカウンターにずらりと並ぶすし店。仕入れるネタには、「バショウカジキ」「エボ