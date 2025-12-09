ホロライブプロダクション所属のVTuberたちが参加する『魔法少女ホロウィッチ！』は9日、公式サイトを通じ、漫画を完結し、プロジェクトを一区切りとすると発表した。【画像】『魔法少女ホロウィッチ！』今後に関するお知らせ（全文）公式サイトには「『魔法少女ホロウィッチ！』の完結に関して」と題し、プロジェクト運営チーム一同からのメッセージが掲載。「隔週水曜日に定期連載中の公式漫画に関して、2026年1月14日（水）