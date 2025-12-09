BTSメンバーV（ヴィ）の最愛音楽ジャンルは、ポップラップだった。Vは5日、ファンダムプラットフォームWeverseに、Spotify「2025年末決算」との投稿を掲載した。自身が今年聴いたSpotifyの統計を5日に公開し「ここまできたら、私は基本的にラッパーだ。キム・テラップ（本名キム・テヒョンをいたずらっぽく書いたもの）」と書いた。この文にファンが反応し「キム・テラップ（Kim Tae−rap）」がハッシュタグに広がり、X（旧ツイッ