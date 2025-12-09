東横インは、キッザニア東京・甲子園・福岡で「ホテル」パビリオンを12月15日から順次オープンする。体験メニューは、フロントで宿泊の予約確認やチェックインの業務を行う「ホテリエ」、ベッドメイクなどの客室清掃業務を行う「メイクスタッフ」、朝食会場の準備として食事や食器などの配膳を行う「パントリースタッフ」の3種で各30分、給料は10キッゾ。パントリースタッフは東京と福岡のみ。黒田麻衣子代表執行役社長は、「「ホ