日本航空（JAL）は、東京/羽田〜札幌/千歳線で12月に臨時便を設定した。運航日は12月27日で、1往復2便を運航する。機材は国際線仕様のボーイング787-8型機を使用する。同日には同路線を、1日18往復を運航することになる。■ダイヤJL593東京/羽田（13：45）〜札幌/千歳（15：25）／12月27日JL594札幌/千歳（16：30）〜東京/羽田（18：15）／12月27日