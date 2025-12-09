視覚障害がある児童と生徒が、テーブルマナーを学ぶ講習会が県立盲学校で開かれました。 講習会は県立盲学校と、NPO法人・「長崎の食文化を推進する会」が児童と生徒の自立と社会参加を目的に開きました。 県立盲学校には視覚に障害がある幼児から50代までの21人が通っていて、ナイフとフォークを使って長崎牛のハンバーグなどを食べました。 （児童） 「ナイフでハンバー