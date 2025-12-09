能登半島地震で建物などに大きな被害を受けた石川県立輪島高校で、9日からグラウンドに建てられた「仮設校舎」での授業が始まりました。全校生徒224人の輪島高校は、能登半島地震により壁にヒビが入ったり建物が傾いたりする被害を受けました。2024年4月には校舎での授業を再開しましたが、3棟ある建物のうちの2棟が使えないままでした。こうした中、2025年10月にはグラウンドに仮設校舎が完成。引っ越し作業を終え9日から、ようや