小久保監督率いるソフトバンクは、これまでも現役ドラフトの顔ぶれが注目されてきた（C）産経新聞社いよいよ12月9日午後に、第4回現役ドラフトが行われる。出場機会に恵まれない選手たちの移籍を促し、球界内の活性化を目指して行われる同ドラフトではこれまでも新天地で大きく花開いた選手も出ている。【考察】ここまでの現役ドラフトを見て活躍できる条件とは？今年目玉となる3人の選手を発表︎高木が考える現役ドラフ