Ｊリーグは９日、今季のＪ１リーグの各賞を発表した。最優秀選手賞（ＭＶＰ）、ベストイレブン、最優秀ゴール賞は１１日に行われるＪリーグアウォーズ当日の発表となる。＊＊＊「フェアプレー個人賞」には鹿島ＤＦ植田直通、神戸ＧＫ前川黛也、広島ＧＫ大迫敬介の３人が輝いた。植田は初受賞。前川は２回目、大迫は３年連続３回目の受賞となった。２４年シーズンはＣ大阪ＧＫキムジンヒョン、大迫、鹿島ＤＦ安西幸輝