巨人の坂本勇人内野手が９日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、単年契約でサインした。１９年目の今季は出場６２試合で打率２割８厘、３本塁打、２２打点。いずれも２年目以降で自己ワーストの数字が並んだ。代打では１９打数６安打で打率３割１分６厘、１本塁打、１１打点と新しい持ち場で勝負強さを発揮した一方、球団からは交渉の席で「来年はレギュラーで頑張ってほしい」と声をかけられ、本人としてもあくまで三塁