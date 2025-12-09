Ｊリーグは９日、今季のＪ１リーグの各賞を発表した。最優秀選手賞（ＭＶＰ）、ベストイレブン、最優秀ゴール賞は１１日に行われるＪリーグアウォーズ当日の発表となる。＊＊＊「最優秀監督賞」には、柏を率いたリカルドロドリゲス監督が輝いた。選手、監督による投票で１位に輝いた。就任１年目で優勝争いを演じ、最終節まで鹿島とリーグ制覇を争った実績が評価された。◆得票数順位（Ｊリーグ発表）（１）リカルド