全英オープンの主催者であるR&Aは8日、2028年全英オープンを含む主要3大会の開催日程を正式に発表しました。3大会は、2028年ロサンゼルスオリンピックのゴルフ競技と重ならないため、その年だけ開催が延期されます。3つの主要大会の会場は、いずれ発表される予定です。なお、2029年オープンは通常の7月中旬の開催日に戻ることが明かされています。2025年の全英女子オープンでは山下美夢有選手がメジャー初優勝を飾っています。