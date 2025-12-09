ニューストップ > 芸能ニュース > 映画総合ニュース > 『スター・ウォーズ』レイア役キャリー・フィッシ… THE RIVER 『スター・ウォーズ』レイア役キャリー・フィッシャーの娘ビリー、『ジェダイの帰還』エンドアでの母を再現 2025年12月9日 20時55分 リンクをコピーする 『スター・ウォーズ』レイア・オーガナ役を務めた故キャリー・フィッシャーの娘であるビリー・ラードが、『スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還』惑星エンドアでの母の姿を再現した。 この投稿をInstagramで見る 記事を読む おすすめ記事 timelesz寺西拓人、初の主演映画『天文館探偵物語』舞台で磨いてきた細やかな芝居に注目 2025年12月4日 20時0分 『アニナナ』劇場総集編、副音声コメンタリー決定 新たな入場者プレゼントはトロイカ撮り下ろし新ビジュアルカード 2025年12月9日 12時0分 仮面ライダー×スーパー戦隊『超英雄祭』最終出演者が解禁 ISSA＆鬼龍院翔＆m.c.A・Tが出演 『クウガ』田中昌之＆『アギト』石原慎一も 2025年12月7日 9時0分 仮面ライダー×スーパー戦隊『超英雄祭』最終出演者が解禁 『ゴジュウジャー』から“ファイヤキャンドル”三本木大輔＆“ブーケ嬢”まるぴが参戦 2025年12月7日 9時0分 【ルイ・ヴィトン】優雅な輝きで彩る新作ウィメンズアクセサリーを発売 2025年12月4日 11時0分