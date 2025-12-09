SHINeeのミンホが、新曲『TEMPO』で新たな魅力を届ける。【写真】ミンホ、飲酒量で唯一負けた衝撃の相手とは？ミンホの新シングル『TEMPO』は、タイトル曲『TEMPO』と収録曲『You’re Right』の2曲で構成されており、12月15日午後6時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。タイトル曲『TEMPO』は、グルーヴィーな808ベースと多彩なリズム楽器が調和し、クールな雰囲気を漂わせるダンスナンバー。歌詞には「相手のペースに合