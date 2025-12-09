俳優チョ・ジヌン、タレントのパク・ナレ、チョ・セホなど、数多くの芸能人の“過去の不祥事”が相次いで暴露され、韓国芸能界全体が揺らいでいる。【写真】韓国人気タレントに次々と“過去の不祥事”放送界にまで波紋が広がるなか、ボーイズグループ「ZE:A（ゼア）」出身のタレント、ファン・グァンヒの“予言”が注目を集めている。ファン・グァンヒは2019年に放送された『驚きの土曜日』（tvN）で、「（シン・）ドンヨプ兄さん