メ～テレ（名古屋テレビ） 8日夜、青森県で最大震度6強を観測した地震について、専門家は、「南海トラフ地震への直接の影響は低い」としつつ、大地震への備えを呼びかけています。 8日午後11時15分ごろ青森県東方沖を震源とするM7.5の地震が発生し、八戸市で最大震度6強、東海地方では名古屋などで震度1を観測しました。 岩手県の久慈港では70cmの津波を観測しました。 地震の専門家、愛知工業大学の横田崇教授は、