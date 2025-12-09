1999年11月に名古屋市西区に住む主婦、高羽奈美子さん（当時32）が自宅で殺害された事件。逮捕された安福久美子容疑者（69）は奈美子さんの夫・悟さん（69）の高校時代の同級生だった。【写真】高校時代、集合写真の一番端に写る安福容疑者。高羽さんが保存し続けた「犯人の血痕」写真も事件発生5か月前に開かれた同窓会で悟さんと安福容疑者は久しぶりに再会したが、その同窓会で安福容疑者が幹事を務めていたことが、捜査関