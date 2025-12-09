東京五輪の陸上男子１００メートル準決勝に出場した蘇炳添選手。（２０２１年８月１日撮影、東京＝新華社記者／王麗莉）【新華社広州12月9日】中国の男子100メートルで9秒83のアジア記録を持つ短距離走の蘇炳添（そ・へいてん）選手（36）が9日、現役引退を発表した。