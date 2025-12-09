新しいまつ毛ケアアイテム「湘南美容まつ毛スーパーキープフィクサー」が12月8日から発売されます。この商品は、マスカラ下地とトップコートの1本2役をこなし、まつ毛のカールを長時間キープします。さらに、まつ毛美容液成分を配合しており、日中もまつ毛ケアが可能。特殊形状の2wayカールブラシで、束感やセパレート感を崩さずに美しい仕上がりをサポートします。