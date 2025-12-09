来年のミラノ・コルティナオリンピックへの出場権を争うカーリング世界最終予選。女子日本代表(フォルティウス)は日本時間9日、トルコを下し、無傷の5連勝でプレーオフ進出を決めました。最終予選は8チームが出場。2枠の出場権を争います。総当たりの予選リーグが行われ、上位1〜3位のチームが決定戦に進出。決定戦では、予選リーグ1位と2位のチームが対戦し、勝者に出場枠の1つ目が与えられます。第1戦の敗者は、予選リーグ3位と