ヤクルトの高橋奎二投手（28）が9日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨んだ。節目となるプロ10年目の今季は8試合で3勝2敗、防御率2・36という成績で「（年俸は）ダウンです。ケガばっかりで何もできなかった。悔しいです」と振り返った。度重なるケガに泣かされ、シーズンを通じてローテーションを守れなかった。オフは「まずは体づくり。フォーム的なところも見つめ直そうと思っていて、いろいろ試していこうと考えていま